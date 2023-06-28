Немного про «Лос-Анджелес Лейкерс» и много-много слухов.

«Есть надежда». Вам Дэмьен Лиллард ещё не надоел? Тема с разыгрывающим продолжается

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 28 июня 2023 года от «Чемпионата».

Что там с Дэмьеном Лиллардом? Ничего серьёзного, но есть интересные мысли

Начать новый день не с Дэмьена Лилларда — себя не уважать. Очередной день и очередные подробности, связанные со звёздным разыгрывающим «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Обозреватель Miami Heral Бэрри Джексон сообщил, что руководство «Майами Хит» сделает акцент на терпеливость и будет дожидаться того момента, когда Дэмьен Лиллард примет окончательное решение по поводу своего будущего.

«У «Майами Хит» есть надежда, что рано или поздно Лиллард попросит «Портленд» обменять его», — добавил Джексон.

Известный аналитик шоу First Things First на телеканале FOX Sports Ник Райт тоже не остался в стороне.

«Дэмьен Лиллард знает, что «Портленд» не построит просто так чемпионскую команду к следующей неделе. Думаю, Дэйм в курсе, что он подлежит обмену. «Трэйл Блэйзерс» придерживаются принципа «мы не скажем, что обмениваем его до тех пор, пока сделка сама не реализуется», — заявил Райт.

Планы «Лейкерс» на Остина Ривза и Руи Хатимуру

Бывший ассистент генерального менеджера «Бруклин Нетс», эксперт ESPN Бобби Маркс предположил, что атакующий защитник Остин Ривз и тяжёлый форвард Руи Хатимура останутся в «Лос-Анджелес Лейкерс», но при определённых условиях.

«Лейкерс» могут создать пространство для манёвра в виде $ 17 млн в платёжных ведомостях, если отпустят Малика Бизли и Д'Анджело Расселла. Ожидаю, что «озёрники» заключат новые соглашения с Остином Ривзом и Руи Хатимурой», — сказал Маркс в эфире программы NBA Today.

Рынок свободных агентов откроется в ночь с 30 июня на 1 июля. Старт — в 1:00 по мск. «Чемпионат» в обязательном порядке будет проводить LIVE этого мероприятия.

Ранее сообщалось, что в «Лос-Анджелесе» готовы повторить любое предложение, которое поступит ограниченно свободному агенту Остину Ривзу. Инсайдер ESPN, коллега Маркса Эдриан Войнаровски на позапрошлой неделе рассказал о целях «озёрников».

«Клипперс» и «Портленд» обсуждали обмен с участием Пола Джорджа и новичка

Руководство «Портленд Трэйл Блэйзерс» связывалось с «Лос-Анджелес Клипперс» по поводу возможного обмена с участием звёздного лёгкого форварда Пола Джорджа.

Об этом сообщил журналист Ховард Бек, который также добавил, что в потенциальной сделке принимал участие новичок «Портленда» Скут Хендерсон.

И снова косвенно это касается разыгрывающего Дэмьена Лилларда. Проще уже посчитать количество дней, когда «Портленд» не упоминался в новостных сводках — 0.

Джордж — своём старом минусе: Пол Джордж: раньше был отбросом при игре в обороне, но я всегда работаю над слабостями

Информационный блок Джейка Фишера из Yahoo Sports

Интересное:

Помимо обмена тяжёлого форварда Джона Коллинза, «Атланта Хоукс» пыталась обменять лёгкого форварда Деандре Хантера. В гонке за Коллинза, который по итогам перейдёт в «Юту Джаз», участвовал «Даллас Маверикс».

«Хьюстон Рокетс» готов предложить разыгрывающему «Торонто Рэпторс» Фреду Ванвлиту, который выйдет на рынок свободных агентов, двухлетний контракт на $ 80 млн.

«Индиана Пэйсерс» — в гонке за лёгким форвардом Харрисоном Барнсом. Основным фактором называются прекрасные взаимоотношения между Барнсом и разыгрывающим «Индианы» Тайризом Халибёртоном.

«Орландо Мэджик» и «Детройт Пистонс» интересен вариант с приобретением атакующего защитника Макса Страса, выступавшего в сезоне-2022/2023 за «Майами Хит».

Лёгкий форвард Кайл Кузма по итогам может стать игроком «Сакраменто Кингз». В 2021 году, когда Кузма выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», практически оказался в стане «Сакраменто», однако игрока обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Расселла Уэстбрука.

В «Вашингтон Уизардс» рассчитывают получить за защитников Монте Морриса и Делона Райта как минимум драфт-пики.

«Лос-Анджелес Клипперс» готов выслушать предложения по обмену лёгкого форварда Нормана Пауэлла, чей контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026 ($ 20,48 млн).

Остальное

«Детройт Пистонс» нацелен на лёгкого форварда «Кливленд Кавальерс» Кариса Леверта, если клубу не удастся заполучить Кэмерона Джонсона из «Бруклин Нетс» — Hoops Wire

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук, скорее всего, останется в «Лос-Анджелес Клипперс» — Ховард Бек (GQ Sports)

«Майами Хит» отчислит разыгрывающего Кайла Лоури в случае, если не получится обменять его, также сообщается об интересе к тяжёлому форварду Данило Галлинари со стороны клуба из Флориды — Бэрри Джексон (Miami Herald)

«Даллас Маверикс» предложил «Финикс Санз» за центрового Деандре Эйтона атакующего защитника Тима Хардуэя-младшего, центровых Ришона Холмса и Джавэйла Макги, «Финикс» не согласился на условия — Марк Стайн

«Финикс Санз» воспользовался опцией продления в контракте тяжёлого форварда Ишмейла Уэйнрайта на $ 1,9 млн до конца сезона-2023/2024 — Шэмс Чарания (The Athletic)

Аналогичным образом поступил и «Майами Хит» с атакующим защитником Виктором Оладипо, которому теперь полагаются $ 9,4 млн в течение следующего сезона — Эдриан Войнаровски (ESPN)

«Детройт Пистонс» сохранит атакующего защитника Алека Бёркса в сезоне-2023/2024, воспользовавшись опцией продления в контракте игрока на $ 10,5 млн — Эдриан Войнаровски (ESPN)

«Кливленд Кавальерс» планирует значительно обновить фронткорт скамейки запасных — Hoops Wire

Атакующий защитник Донте Дивинченцо отказался от опции продления контракта на сезон-2023/2024, за который он мог бы заработать $ 4,7 млн — Кендра Эндрюс (ESPN)

Донте Дивинченцо может присоединиться к «Нью-Йорк Никс», где выступают его бывшие университетские партнёры по команде в лице Джейлена Брансона и Джоша Харта — Джейк Фишер (Yahoo Sports)

Лёгкий форвард Айзея Ливерс продолжит выступление за «Детройт Пистонс», клуб воспользовался опцией продления контракта на сезон-2023/2024 ($ 1,83 млн) — Джеймс Эдвардс (The Athletic)

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