Владислав Трушкин стал игроком МБА

Российский форвард Владислав Трушкин подписал контракт с МБА, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, недавно сообщалось о том, что баскетболист покинул «Енисей».

В минувшем сезоне лиги ВТБ россиянин набирал 8,9 очка, делал 3,6 подбора и 1,5 передачи в среднем за игру. О новом клубе Трушкина пока не сообщается.

Трушкину 30 лет. Он провёл в «Енисее» три года. Впервые он попал в команду в сезоне-2016/2017. После этого игрок перешёл в казанский УНИКС, провёл там один сезон и перешёл в санкт-петербургский «Зенит», в котором выступал до 2021 года. Затем баскетболист вернулся в «Енисей».

Владислав – серебряный призёр чемпионата Европы U18 2010 года и бронзовый призёр чемпионата мира U19 2011 года. Именно его бросок принёс сборной России победу над США в четвертьфинале мирового первенства. Кроме того, в активе форварда бронза Суперлиги и серебро Кубка России.