Амаду-Амат М`Байе — о переходе в ЦСКА: рад быть частью такой легендарной организации

Новоиспечённый форвард ЦСКА Амаду-Амат М`Байе прокомментировал переход в московский клуб.

«Очень рад быть частью такой легендарной организации и открыть для себя новую лигу. С нетерпением жду начала работы!» — приводит слова М`Байе официальный сайт ЦСКА.

Сегодня утром московский клуб объявил о переходе М`Байе. Соглашение с игроком продлится до лета 2024 года.

33-летний форвард провёл предыдущий сезон в турецком «Анадолу Эфес», где выходил в стартовом составе. В Евролиге он провёл 33 матча, в которых набирал 7,0 очка (52,5% двухочковых, 51,7% трёхочковых, 85% штрафных) и 2,8 подбора за 21,5 минуты.

В чемпионате Турции в 25 матчах на его счету 12,1 очка (59,1% двухочковых, 37,1% трёхочковых, 89,9% штрафных), 5,3 подбора и 1,2 передачи за 31,0 минуты. М`Байе помог клубу выиграть национальный чемпионат.