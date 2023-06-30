ЦСКА объявил о переходе баскетболиста сборной Франции Амаду-Амата М`Байе

Французский форвард Амаду-Амат М`Байе переходит в ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.
33-летний форвард провёл предыдущий сезон в турецком «Анадолу Эфес», где выходил в стартовом составе. В Евролиге он провёл 33 матча, в которых набирал 7,0 очка (52,5% двухочковых, 51,7% трёхочковых, 85% штрафных) и 2,8 подбора за 21,5 минуты.
В чемпионате Турции в 25 матчах на его счету 12,1 очка (59,1% двухочковых, 37,1% трёхочковых, 89,9% штрафных), 5,3 подбора и 1,2 передачи за 31,0 минуты. М`Байе помог клубу выиграть национальный чемпионат.
Ранее опытный баскетболист также выступал в Японии и Италии.
Также игрок был частью французской сборной, которая взяла третье место на чемпионате мира — 2019, а также серебро на чемпионате Европы — 2022.
Соглашение с французом продлится до лета 2024 года.
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