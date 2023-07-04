Кущенко: отстранение российских клубов идёт в минус Евролиге — теряют сильных участников

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о решении Евролиги продлить отстранение российских клубов на следующий сезон.

«Решение Евролиги стало ожидаемым, здесь никаких сюрпризов. Евролига является коммерческим соревнованием и, в отличие от того же тенниса, придерживается своей философии: в этом турнире больше политики в принятии решений.

Это решение повлияет в первую очередь на российские клубы в плане формирования составов, ведь им будет сложнее привлекать топовых зарубежных игроков, которые скорее решат продолжить карьеру в клубах Евролиги. Но для самого российского баскетбола и для российских игроков это очередной шанс проявить себя. Как показал предыдущий сезон, интрига в чемпионате Единой лиги ВТБ только усилится. Мы видели это на примере плей‑офф: полуфинальные серии получились шикарными и непредсказуемыми, лига получила нового чемпиона — казанский УНИКС. Всё это — обратная сторона медали того решения, что уже второй год наши клубы отстранены от европейских соревнований.

Сама Евролига как коммерческое соревнование испытывает сложности — большая нагрузка ложится на бюджет клубов‑участников. Показательный пример — «Гран Канария», чемпион Еврокубка, отказавшийся от участия в Евролиге, потому что для него это неподъёмно по деньгам.

В итоге получается так, что неучастие российских клубов идёт в минус и самой Евролиге. Ведь турнир теряет сильные клубы, обладающие большим бюджетом и поддержкой спонсоров, которых так не хватает Евролиге в нынешнее время», — приводит слова Кущенко «Матч ТВ».