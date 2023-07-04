Евролига продлила отстранение российских команд на следующий сезон

Российские клубы не сыграют в следующем сезоне Евролиги. Об этом информирует пресс-служба организации. Члены ассамблеи Евролиги согласились оставить в силе принятое ранее решение по отстранению команд из Российской Федерации.

Напомним, в конце марта 2022 года на фоне событий вокруг Украины в Евролиге решили отстранить и аннулировать результаты ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа. В июне Евролига объявила, что российские клубы не будут допущены к участию в турнире сезона-2022/2023. За такую меру проголосовало большинство акционеров турнира. Российские команды заменяли клубы из других стран, получивших от организаторов уайлд-кард для участия в соревнованиях.