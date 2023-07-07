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Игрок сборной России по баскетболу 3х3 дисквалифицирован на год за допинг

Игрок сборной России по баскетболу 3х3 дисквалифицирован на год за допинг
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Игрок клуба Inamomo по баскетболу 3х3 Александр Антониковский будет дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил, сообщает «Спорт-экспресс».

Как предполагается, положительный тест был сдан в апреле нынешнего года. Игрок, клуб и Российская федерация баскетбола уже знают о дисквалификации.

Александр является чемпионом мира в составе сборной России U23. Также Антониковский является чемпионом России в составе Inamomo.

На фоне разбирательств баскетболист не выступал за свой клуб в нынешнем году, в том числе и на победном для Inamomo чемпионате России — 2023, прошедшем в Перми.

В начале своей карьеры игрок выступал за молодёжные и резервные команды петербургского «Спартака» и «Зенита». Далее баскетболист играл за такие команды, как: «АлтайБаскет», «Теорема» и «Гагарин».

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