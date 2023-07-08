Монтрезл Харрелл заключил новый контракт с «Филадельфией»

Свободный агент 29-летний центровой Монтрезл Харрелл продолжит карьеру в «Филадельфии Сиксерс», с которой согласовал однолетнее соглашение, сообщили источники ESPN.
Харрелл, перед началом сезона-2022/2023 также подписавший контракт с «Сиксерс» в качестве свободного агента, набирал в среднем 5,6 очка и делал 2,8 подбора в 57 играх регулярного сезона. Он исполнял роль запасного на месте самого ценного и самого результативного игрока НБА центрового Джоэла Эмбиида.
Харрелл получал награду лучшего шестого игрока года в НБА по итогам сезона-2019/2020. Тогда он проводил последний из трёх сезонов в составе «Лос-Анджелес Клипперс». Баскетболист за восемь сезонов в ассоциации играл также за «Хьюстон Рокетс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Вашингтон Уизардс» и «Шарлотт Хорнетс». В 2015 году он был выбран «Хьюстоном» во втором раунде драфта из университета Луисвилля.
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