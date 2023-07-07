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Летняя лига в Лас-Вегасе, 8 июля 2023 года: онлайн-трансляция игрового дня НБА

Старт Летней лиги НБА в Лас-Вегасе! Вембаньяме будет противостоять Миллер. LIVE
Артемий Берстенев
Вембаньяме будет противостоять Миллер
Аудио-версия:
Комментарии
Первый номер драфта против второго. Наконец-то баскетбол!

В ночь на 8 июля начнётся турнир в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который пройдёт в городе Лас-Вегас (штат Невада, США) вплоть до 18 июля. В первом игровом дне примут участие сразу 16 команд — итого восемь матчей.

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Летняя лига в НБА: что это такое? Стоит ли смотреть и за кем следить?

Самое главное противостояние игрового дня — встреча новичков минувшего драфта, выбранных под общим первым и вторым номерами. Центровой Виктор Вембаньяма из «Сан-Антонио Спёрс» против лёгкого форварда «Шарлотт Хорнетс» Брэндона Миллера.

НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
08 июля 2023, суббота. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игрового дня. В данном материале будут публиковаться интересные факты, актуальные новости в укороченном формате, видео лучших моментов игрового дня, а также примечательные высказывания участников мероприятия.

Расписание Летней лиги НБА
🔥 Эффект Виктора Вембаньямы
Live Артемий Берстенев

📸 Десять минут наслаждения. Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрант и другие в Летней лиге НБА.

Видео можно посмотреть на канале Bleacher Report в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

18:41 Артемий Берстенев

📹 Совместная тренировка Стефена Карри и Скута Хендерсона. Второй, напомним, является третьим номером минувшего драфта и представляет теперь «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
08 июля 2023, суббота. 02:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Не начался
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
18:10 Артемий Берстенев

🔥 Эффект Виктора Вембаньямы

Средняя стоимость билетов на предстоящий игровой день Летней лиги НБА составляет $ 96. Это наибольший показатель с 2015 года.

Стоимость билетов на игровой день

Стоимость билетов на игровой день

Фото: Кадр из трансляции

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Новости. Баскетбол
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