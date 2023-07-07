Старт Летней лиги НБА в Лас-Вегасе! Вембаньяме будет противостоять Миллер. LIVE

В ночь на 8 июля начнётся турнир в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который пройдёт в городе Лас-Вегас (штат Невада, США) вплоть до 18 июля. В первом игровом дне примут участие сразу 16 команд — итого восемь матчей.
Самое главное противостояние игрового дня — встреча новичков минувшего драфта, выбранных под общим первым и вторым номерами. Центровой Виктор Вембаньяма из «Сан-Антонио Спёрс» против лёгкого форварда «Шарлотт Хорнетс» Брэндона Миллера.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игрового дня. В данном материале будут публиковаться интересные факты, актуальные новости в укороченном формате, видео лучших моментов игрового дня, а также примечательные высказывания участников мероприятия.
📸 Десять минут наслаждения. Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрант и другие в Летней лиге НБА.
Видео можно посмотреть на канале Bleacher Report в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
📹 Совместная тренировка Стефена Карри и Скута Хендерсона. Второй, напомним, является третьим номером минувшего драфта и представляет теперь «Портленд Трэйл Блэйзерс».
Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
🔥 Эффект Виктора Вембаньямы
Средняя стоимость билетов на предстоящий игровой день Летней лиги НБА составляет $ 96. Это наибольший показатель с 2015 года.
Стоимость билетов на игровой день
Фото: Кадр из трансляции
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