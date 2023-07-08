ЦСКА официально объявил об уходе Далласа Мура

Разыгрывающий московского баскетбольного клуба ЦСКА Даллас Мур покинул клуб по истечении срока контракта.

«Спасибо, Даллас. По истечении срока контракта нашу команду покинул защитник Даллас Мур.

Американский баскетболист, в предыдущем сезоне защищавший цвета белградского «Партизана», присоединился к красно-синим в период подготовки. Поначалу Мур подписал краткосрочный, «просмотровый» контракт, но своей игрой заслужил его продление до окончания сезона.

Даллас стал одним из четырёх игроков ЦСКА (вместе с Деяном Давидовацем, Никитой Курбановым и Иваном Уховым), принявших участие во всех 47 официальных матчах команды. В роли запасного «маленького» (всего один раз защитник выходил в стартовом составе) он в среднем набирал 9,1 очка, делал 1,7 подбора, 2,2 передачи и 0,6 перехвата за 19,5 минуты. Кроме того, Мур стал победителем конкурса «дальнобойщиков» на «Матче звёзд» Единой лиги ВТБ, повторив рекорд состязания в финальной «перестрелке», — сообщает официальный сайт ЦСКА.