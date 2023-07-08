Костас Слукас перешёл в стан принципиального соперника бывшей команды

Греческий разыгрывающий Костас Слукас (33 года, 188 см), ранее покинувший «Олимпиакос» из-за разногласий с главным тренером Георгиосом Барцокасом, совершил переход в стан принципиального соперника бывшей команды — «Панатинаикоса». По информации греческих СМИ, за три сезона в новом клубе Слукас заработает около € 9 млн.

Баскетболист провёл за «Олимпиакос» два сезона. В прошедшем сезоне Евролиги Слукас набирал 11,0 очка, 2,1 подбора и 5,6 передачи в среднем за матч. «Олимпиакос» дошёл до финала Евролиги, где уступил «Реалу».

Ранее стало известно, что Костас не выступит в составе сборной Греции на чемпионате мира 2023 года. 33-летний игрок проинформировал Греческую федерацию баскетбола о своём решении, объяснив его усталостью и необходимостью восстановиться.