Вембаньяма: лучший способ отплатить за всю любовь, которую я получил, — выиграть перстни
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Новоиспечённый центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма рассказал о своей цели в НБА.
«На мне лежит ответственность перед всеми молодыми болельщиками. Мой лучший способ отплатить за всю любовь, которую я получил, — это выиграть перстни», — приводит слова Вембаньямы The Athletic.
Вембаньяма был выбран «Спёрс» под первым номером в драфте-2023. Вчера, 8 июля, игрок провёл свой первый матч за «Сан-Антонио» в рамках Летней лиги. Дебют получился неоднозначным: девять очков, восемь подборов, три результативные передачи и пять блок-шотов. Реализация бросков оказалось неудачной: 2 из 13 удачных бросков, среди которых 1 из 6 удачных трёхочковых.
Виктор Вембаньяма встретился с Каримом Абдул-Джаббаром:
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