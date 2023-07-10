Бриттни Грайнер исполнила первый данк в сезоне-2023 женской НБА

Баскетболистка «Финикс Меркури» Бриттни Грайнер впервые в сезоне-2023 исполнила данк в рамках розыгрыша регулярного чемпионата женской НБА.
Первый данк Бриттни Грайнер в сезоне-2023:
Напомним, Бриттни Грайнер была задержана в России в феврале 2022 года и приговорена к девяти годам лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков после того, как в её багаже обнаружили масло каннабиса. Она вернулась в США из России в декабре прошлого года в результате обмена заключёнными.
Её обменяли на россиянина Виктора Бута по прозвищу «Торговец смертью». Обмен пленными вызвал критику со стороны некоторых республиканцев, которые обвинили администрацию Байдена в том, что она отпустила опасного заключённого обратно в Россию.
После возвращения в прошлом году Грайнер заявила журналистам, что больше никогда не поедет играть в баскетбол за границу, если только не попадёт в сборную США.
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