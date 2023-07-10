Капитан «Партизана» выступил против введения турнира плей-ин в Евролиге

Капитан «Партизана» Кевин Пантер выступил против введения турнира плей-ин в Евролиге.

«Мне это не нравится. У нас в календаре 34 матча. Лучше решать все вопросы в этих матчах. Эта лига и без того весьма конкурентоспособна. Здесь куча сильных игроков, зачем им ещё и матч плей-ин?» — приводит слова Пантера Basket News.

Согласно новому формату команды, занявшие седьмое и восьмое места, проведут между собой одну игру. Победитель напрямую выйдет в плей-офф с седьмым номером посева, а проигравший сыграет с победителем матча между девятой и десятой командами за выход в плей-офф с восьмым номером посева.

Команды, занявшие седьмое и восьмое места, которые при предыдущем формате попали бы в плей-офф, имеют значительное преимущество в плей-ин, поскольку каждой из них нужно выиграть только одну игру, чтобы выйти в четвертьфинал. Команды, занявшие девятое и десятое места, должны одержать две победы для выхода в плей-офф.