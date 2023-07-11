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«Милан» стал главным претендентом на подписание контракта с Миротичем

Звёздный испанский форвард Никола Миротич может в скором времени перейти в итальянский «Милан», сообщает Mundo Deportivo.

Вчера стало известно, что Миротич уже совершенно точно не станет переходить в «Олимпиакос», который претендовал на игрока.

«Кажется совершенно ясным, что судьба Миротича будет связана с «Миланом», — говорится в заявлении издания.

Несмотря на это, интерес к игроку проявляют также «Монако» и «Црвена Звезда».

Напомним, ранее 32-летний Миротич объявил, что покидает «Барселону» по окончании минувшего сезона. Действующий контракт Миротича с каталонским клубом рассчитан до 2025 года, поэтому сейчас испанский баскетболист и «Барселона» обсуждают детали расторжения договора. Сообщалось, что игрок согласился получить 75 процентов оставшейся по двухлетнему контракту зарплаты.