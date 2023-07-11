«Милан» стал главным претендентом на подписание контракта с Миротичем

Звёздный испанский форвард Никола Миротич может в скором времени перейти в итальянский «Милан», сообщает Mundo Deportivo.
Вчера стало известно, что Миротич уже совершенно точно не станет переходить в «Олимпиакос», который претендовал на игрока.
«Кажется совершенно ясным, что судьба Миротича будет связана с «Миланом», — говорится в заявлении издания.
Несмотря на это, интерес к игроку проявляют также «Монако» и «Црвена Звезда».
Напомним, ранее 32-летний Миротич объявил, что покидает «Барселону» по окончании минувшего сезона. Действующий контракт Миротича с каталонским клубом рассчитан до 2025 года, поэтому сейчас испанский баскетболист и «Барселона» обсуждают детали расторжения договора. Сообщалось, что игрок согласился получить 75 процентов оставшейся по двухлетнему контракту зарплаты.
- 11 июля 2023
-
15:29
-
15:16
-
14:31
-
14:11
-
13:57
-
13:49
-
12:56
-
12:47
-
12:03
-
11:58
-
11:00
-
10:53
-
10:49
-
09:58
-
09:52
-
09:47
-
07:53
-
07:21
-
05:45
-
00:33
-
00:12
- 10 июля 2023
-
23:49
-
23:10
-
22:46
-
21:53
-
20:58
-
20:18
-
20:01
-
19:45
-
19:26
-
18:56
-
18:12
-
17:25
-
17:16
-
16:26