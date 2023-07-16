Израиль и Франция вышли в финал Евробаскета U20
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В ночь с 15 на 16 июля завершились полуфинальные мачи молодежного чемпионата Европы по баскетболу (игроки до 20 лет), который проходит на Крите (Греция).
В первом матче игрового дня сборная Израиля выиграла у Бельгии (67:46), а во втором поединке за право сыграть в финале сборная Франции разгромила Грецию (98:51).
Баскетбол. Чемпионат Европы. Юноши (U20).Крит, Греция. Плей-офф. 1/2 финала
Бельгия – Израиль – 46:67 (14:19, 11:12, 8:23, 13:13)
Греция – Франция – 51:98 (14:25, 9:26, 16:15, 12:32)
Финальный матч молодежного чемпионата Европы по баскетболу между Израилем и фрнцией состоится сегодня, 16 июля, и начнётся в 21:00 по московскому времени. В матче за третье место встретятся Бельгия и Греция — эта игра начнётся в 18:30 мск.
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