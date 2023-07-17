Дуайт Ховард заявил, что считает себя более сильным игроком, чем Николу Йокича

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуайт Ховард признался, что считает себя более сильным центровым, чем лидера «Денвер Наггетс» Николу Йокича.
«Очевидно, многие скажут, что Йокич умеет забивать. У него есть все эти атакующие навыки. Но в то же время я делал 38+20, 45+18, 19, 20. И всё это я делал за счёт двухочковых. Никаких трёхочковых, только двухочковые. У меня было не так много попыток забить, как у Йокича. Я просто жил в другую эпоху. Но, конечно, Йокич великолепен. Я люблю Йокича и не хочу, чтобы кто-то думал, что я с негативом воспринимаю сравнение. Но выберу всё-таки себя. Я знаю, насколько доминирующим я был, и знаю, чего мог добиться за счёт своих навыков: и в обороне, и в атаке», — приводит слова Ховарда Complex.
Боснийские фанаты кричат «MVP» Николе Йокичу во время рафтинга:
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