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Дуайт Ховард заявил, что считает себя более сильным игроком, чем Николу Йокича

Дуайт Ховард заявил, что считает себя более сильным игроком, чем Николу Йокича
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуайт Ховард признался, что считает себя более сильным центровым, чем лидера «Денвер Наггетс» Николу Йокича.

«Очевидно, многие скажут, что Йокич умеет забивать. У него есть все эти атакующие навыки. Но в то же время я делал 38+20, 45+18, 19, 20. И всё это я делал за счёт двухочковых. Никаких трёхочковых, только двухочковые. У меня было не так много попыток забить, как у Йокича. Я просто жил в другую эпоху. Но, конечно, Йокич великолепен. Я люблю Йокича и не хочу, чтобы кто-то думал, что я с негативом воспринимаю сравнение. Но выберу всё-таки себя. Я знаю, насколько доминирующим я был, и знаю, чего мог добиться за счёт своих навыков: и в обороне, и в атаке», — приводит слова Ховарда Complex.

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