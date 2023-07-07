Дуайт Ховард заявил о готовности вернуться в НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуайт Ховард заявил о готовности вернуться в лигу.
«Я действительно хочу вернуться в НБА. Я всё ещё могу играть. Определённо хочу показать командам, что я всё ещё могу доминировать даже в таком возрасте, играть на высоком уровне и бороться за титул.
Лично я считаю, что есть высший эшелон центровых, которые сейчас играют, и, очевидно, я не на пике своей формы, чтобы люди считали меня на данном этапе представителем высшего эшелона. Но я знаю, что есть по крайней мере 15–20 команд, за которые я мог бы играть. И я знаю, что есть команды, у которых отличные стартовые центровые, но я мог бы стать отличным резервным центровым.
Знаю, что могу обеспечить команде 25 минут доминирующего баскетбола. И это даже не только очки, это просто игра в обороне, блоки, защита кольца, подборы и завершение под кольцом. Я уже получил удовольствие от игры. Я просто хочу уйти чемпионом, как и должен был
Я мог бы быть полезен «Майами» и «Бруклину» в минувшем сезоне? Я так много раз хотел приехать в «Бруклин», чувак», — приводит слова Ховарда Complex.
В минувшем сезоне 37-летний Ховард выступал в составе «Тайвань Леопардс» в чемпионате Тайваня.
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