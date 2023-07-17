Пирс назвал двух игроков НБА, для которых нужно сделать исключение и включить в Зал славы

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс высказал мнение, что таких звёзд лиги, как Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс») и Кевина Дюранта («Финикс Санз»), следует включить в Зал славы баскетбола, не дожидаясь завершения их карьеры, как того требуют правила включения. Сам Пол Пирс является членом Зала славы.
«Леброна можно ввести в Зал славы прямо сейчас. Раз это происходит с тренерами… Попович же будт включён, хотя продолжает тренировать и будет это делать ещё пять лет, за что получит дополнительные 80 миллионов. В общем, в Зал славы прямо сейчас можно было ввести Кевина Дюранта, Леброна Джеймса и всех остальных парней», — сказал Пирс на канале SHOWTIME Basketball в YouTube.
Сыновья Леброна Джеймса и Кармело Энтони сыграли в одной команде:
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