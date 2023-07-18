Чемпион Евролиги Факундо Кампаццо вернулся в «Реал»
Поделиться
Аргентинский разыгрывающий «Црвены Звезды» Факундо Кампаццо стал игроком мадридского «Реала». Об этом информирует пресс-служба клуба. Стороны заключили соглашение на четыре сезона.
Кампаццо уже выступал за «Реал» (с 2014 по 2020 год), выиграв с клубом 11 трофеев, в том числе дважды становился чемпионом Евролиги (2015, 2018).
До перехода в «Реал» Кампаццо выступал за сербскую «Црвену Звезду». Кроме того, Факундо имеет опыт игры в НБА. На протяжении двух сезонов аргентинец представлял «Денвер Наггетс» (2020/2021, 2021/2022), за который отыграл суммарно 130 матчей. В сезоне-2022/2023 он выступал также за «Даллас Маверикс».
Ранее Кампаццо высказался о бывшем партнёре по «Денверу» сербском центровом Николе Йокиче.
Комментарии
- 18 июля 2023
-
17:16
-
16:19
-
15:32
-
14:30
-
13:27
-
13:11
-
12:02
-
11:23
-
11:00
-
10:29
-
09:42
-
09:18
-
08:39
-
07:05
-
06:13
-
00:24
-
00:06
- 17 июля 2023
-
22:52
-
22:29
-
20:47
-
19:19
-
18:28
-
17:49
-
17:42
-
17:17
-
16:36
-
16:23
-
15:30
-
14:52
-
14:36
-
14:04
-
13:09
-
12:06
-
11:56
-
11:50
Партнерский контент