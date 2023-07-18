Чемпион Евролиги Факундо Кампаццо вернулся в «Реал»

Аргентинский разыгрывающий «Црвены Звезды» Факундо Кампаццо стал игроком мадридского «Реала». Об этом информирует пресс-служба клуба. Стороны заключили соглашение на четыре сезона.

Кампаццо уже выступал за «Реал» (с 2014 по 2020 год), выиграв с клубом 11 трофеев, в том числе дважды становился чемпионом Евролиги (2015, 2018).

До перехода в «Реал» Кампаццо выступал за сербскую «Црвену Звезду». Кроме того, Факундо имеет опыт игры в НБА. На протяжении двух сезонов аргентинец представлял «Денвер Наггетс» (2020/2021, 2021/2022), за который отыграл суммарно 130 матчей. В сезоне-2022/2023 он выступал также за «Даллас Маверикс».

Ранее Кампаццо высказался о бывшем партнёре по «Денверу» сербском центровом Николе Йокиче.