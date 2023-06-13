Кампаццо: Йокич делает сильнее всех вокруг себя, никогда не видел подобного игрока

Аргентинский разыгрывающий «Црвены Звезды» Факундо Кампаццо высказался о бывшем партнёре по «Денвер Наггетс» сербском центровом Николе Йокиче.
«Ты должен всегда быть готов к получению мяча. Если ты находишься в углу и думаешь, что Никола не собирается давать тебе мяч, ты ошибаешься. Ты потеряешь мяч, потому что не будешь готов получить его. Ты должен быть готов каждый раз, когда играешь с ним, потому что он всё видит.
Йокич многому меня научил, очень помог мне. Я помню, как в мой первый день в НБА Никола сказал мне: «Ты помнишь всё, чему ты научился в Европе? Здесь всё по-другому».
Самое замечательное в нём — то, что он делает всех вокруг себя лучше. После того как ты поиграешь с ним, ты становишься более совершенным игроком. Вот почему он такой особенный. Кроме того, он может забивать сам, он может отдавать передачи, он может играть в защите, он очень умён при игре в обороне.
Честно говоря, я никогда не видел игрока, подобного Йокичу. Никогда. Он может всё», — приводит слова Кампаццо Eurohoops.
«Денвер» обыграл «Майами Хит» в пятом матче финальной серии НБА со счётом 94:89 и стал чемпионом НБА, выиграв серию — 4-1. Никола Йокич был признан самым ценным игроком финальной серии.
- 13 июня 2023
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