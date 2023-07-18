Кампаццо: «Реал» должен бороться за каждый трофей, мы собираемся отдать всё для этого

Аргентинский разыгрывающий Факундо Кампаццо прокомментировал возвращение в мадридский «Реал».

«Возвращение в то место, которое я считаю своим домом, много значит для меня и моей семьи. У меня был хороший период здесь. Мне была предоставлена возможность показать, какой я игрок, и я всегда буду благодарен.

Я всё ещё поддерживаю связь с людьми из клуба с того момента, как я ушёл, и по сей день, среди них президент, руководство, игроки, персонал, водители. Я поддерживал связь со многими людьми. Я скучал по друзьям и коллегам, и это то, что также побудило меня вернуться. Моя семья любит Мадрид, команду, здесь родилась моя дочь, и для благополучия семьи было очень важно чувствовать себя спокойно, и они были счастливы.

Физически я чувствую себя хорошо. Я считаю, что я лучший игрок, чем когда я уезжал, и теперь мне нужно показывать это изо дня в день. Мы должны усердно работать, продолжать пытаться достичь наших целей, бороться за трофеи, быть частью этой команды, которая всегда стремится побеждать во всех турнирах.

Я постараюсь выложиться на сто процентов, используя свой характер и то, что привело меня сюда, моё сердце, выложиться полностью в каждой игре и в защите, и в нападении. Мне нужно будет привыкнуть к команде.

Каждый раз, когда люди говорят о «Реале», они говорят о титулах и о том, что мы должны пытаться выиграть каждый доступный нам трофей. Мы собираемся усердно работать на протяжении всего сезона, чтобы выиграть все трофеи, мы собираемся стараться выкладываться в каждой игре, чтобы снова побороться за важные моменты сезона, и мы собираемся отдать всё для достижения этой цели», — приводит слова Кампаццо сайт мадридского клуба.