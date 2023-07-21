Ватутин: участие турецких клубов в Суперкубке говорит об уровне и авторитете Единой лиги

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин выразил мнение, что участие турецких «Фенербахче» и «Бешикташа» в Суперкубке Единой лиги ВТБ говорит о высоком уровне турнира и о профессионализме его руководителей.

«Что думаю об участии турецких клубов в Суперкубке Единой лиги ВТБ? Думаю, что это прекрасно, и в очередной раз это свидетельствует о высоком уровне, авторитете Единой лиги и профессионализме её менеджмента. Не сомневаюсь, что болельщики получат удовольствие», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что в предстоящем розыгрыше Суперкубка Единой лиги ВТБ примут участие шесть российских клубов (УНИКС, «Локомотив‑Кубань», ЦСКА, «Зенит», «Пари НН» и МБА) и два турецких («Фенербахче» и «Бешикташ»).