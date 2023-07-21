Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ватутин: участие турецких клубов в Суперкубке говорит об уровне и авторитете Единой лиги

Ватутин: участие турецких клубов в Суперкубке говорит об уровне и авторитете Единой лиги
Комментарии

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин выразил мнение, что участие турецких «Фенербахче» и «Бешикташа» в Суперкубке Единой лиги ВТБ говорит о высоком уровне турнира и о профессионализме его руководителей.

«Что думаю об участии турецких клубов в Суперкубке Единой лиги ВТБ? Думаю, что это прекрасно, и в очередной раз это свидетельствует о высоком уровне, авторитете Единой лиги и профессионализме её менеджмента. Не сомневаюсь, что болельщики получат удовольствие», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что в предстоящем розыгрыше Суперкубка Единой лиги ВТБ примут участие шесть российских клубов (УНИКС, «Локомотив‑Кубань», ЦСКА, «Зенит», «Пари НН» и МБА) и два турецких («Фенербахче» и «Бешикташ»).

Материалы по теме
«Непростой вопрос». Президент ЦСКА высказался о будущем Алексея Шведа
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023