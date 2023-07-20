«Непростой вопрос». Президент ЦСКА высказался о будущем Алексея Шведа

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал возможность подписания нового контракта с Алексеем Шведом, который этим летом стал свободным агентом.

В предыдущем сезоне Швед выступал за ЦСКА. В рамках Единой лиги ВТБ игрок набирал 16,1 очка и отдавал 7,6 передачи в среднем за игру.

«Это непростой вопрос. Безусловно, Алексей остаётся одним из лучших российских игроков, он способен приносить много пользы своей команде. Но всё это подразумевает достойный его уровня и мастерства контракт. Мы поговорили после окончания сезона, и я честно сказал, что предлагать ему сумму, предусмотренную на игрока этой позиции в составе на следующий год, просто несправедливо и неуважительно. При этом мы не обсуждали конкретные цифры и сроки, каждый из нас понимает, сколько плюс-минус стоит Алексей и какой по длительности контракт он хочет получить. Вот так ситуация выглядит в реальности», — приводит слова Ватутина «Спорт-экспресс».