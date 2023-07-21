Генменеджер «Виртуса»: трансфер Шенгелии не обсуждался, он будет с нами в новом сезоне
Поделиться
Генеральный менеджер «Виртуса» Лука Баральди опроверг информацию о том, что клуб готов отпустить высокооплачиваемого грузинского форварда Торнике Шенгелию из-за финансовых проблем.
«Что касается того, что стало известно о ситуации Торнике Шенгелии, мы считаем уместным уточнить, что игрок не выставлен на рынок и его трансфер никогда не обсуждался с другими клубами. Мы подтверждаем, что Торнике, в соответствии с действующим контрактом, будет частью состава «Виртуса» и в следующем сезоне», — приводит слова Баральди официальный сайт болонского клуба.
Ранее сообщалось, что «Виртус» испытывает финансовые трудности и готов отпустить игрока без компенсации в клуб, готовый покрыть его зарплату, составляющую порядка € 2 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 июля 2023
-
22:04
-
20:53
-
20:05
-
19:15
-
18:31
-
18:20
-
17:42
-
16:38
-
15:50
-
15:25
-
14:31
-
13:21
-
12:49
-
11:07
-
10:04
-
09:26
-
00:52
- 20 июля 2023
-
23:54
-
22:58
-
21:40
-
20:39
-
20:09
-
19:04
-
18:51
-
18:04
-
17:45
-
16:55
-
16:26
-
16:00
-
15:30
-
14:40
-
13:59
-
13:25
-
12:43
-
11:49
Партнерский контент