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Генменеджер «Виртуса»: трансфер Шенгелии не обсуждался, он будет с нами в новом сезоне

Генменеджер «Виртуса»: трансфер Шенгелии не обсуждался, он будет с нами в новом сезоне
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Генеральный менеджер «Виртуса» Лука Баральди опроверг информацию о том, что клуб готов отпустить высокооплачиваемого грузинского форварда Торнике Шенгелию из-за финансовых проблем.

«Что касается того, что стало известно о ситуации Торнике Шенгелии, мы считаем уместным уточнить, что игрок не выставлен на рынок и его трансфер никогда не обсуждался с другими клубами. Мы подтверждаем, что Торнике, в соответствии с действующим контрактом, будет частью состава «Виртуса» и в следующем сезоне», — приводит слова Баральди официальный сайт болонского клуба.

Ранее сообщалось, что «Виртус» испытывает финансовые трудности и готов отпустить игрока без компенсации в клуб, готовый покрыть его зарплату, составляющую порядка € 2 млн.

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