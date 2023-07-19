«Виртус» может отпустить Шенгелию в «Панатинаикос» без компенсации

Грузинский форвард «Виртуса» Торнике Шенгелия может перейти в греческий «Панатинаикос», сообщает Eurohoops.
По информации источника, итальянский клуб испытывает финансовые трудности, и контракт грузинского баскетболиста в новом сезоне становится слишком затратным. Сообщается, что «Виртус» готов отпустить игрока без компенсации в клуб, готовый покрыть его зарплату, составляющую порядка € 2 млн. «Панатинаикос» активно ищет усиление на трансферном рынке и готов предложить Шенгелии необходимую зарплату. Сообщается, что переговоры между сторонами уже начались.
Другим претендентом на игрока называется сербская «Црвена Звезда».
31-летний Шенгелия набирал 9,4 очка, 3,1 подбора и 3,1 передачи в среднем за игру в минувшем сезоне Евролиги. Его действующий контракт с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.
Российским поклонникам баскетбола Шенгелия известен по выступлениям за ЦСКА.
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