«Виртус» может отпустить Шенгелию в «Панатинаикос» без компенсации

Грузинский форвард «Виртуса» Торнике Шенгелия может перейти в греческий «Панатинаикос», сообщает Eurohoops.

По информации источника, итальянский клуб испытывает финансовые трудности, и контракт грузинского баскетболиста в новом сезоне становится слишком затратным. Сообщается, что «Виртус» готов отпустить игрока без компенсации в клуб, готовый покрыть его зарплату, составляющую порядка € 2 млн. «Панатинаикос» активно ищет усиление на трансферном рынке и готов предложить Шенгелии необходимую зарплату. Сообщается, что переговоры между сторонами уже начались.

Другим претендентом на игрока называется сербская «Црвена Звезда».

31-летний Шенгелия набирал 9,4 очка, 3,1 подбора и 3,1 передачи в среднем за игру в минувшем сезоне Евролиги. Его действующий контракт с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.

Российским поклонникам баскетбола Шенгелия известен по выступлениям за ЦСКА.