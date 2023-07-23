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Стефен Карри не включил Леброна Джеймса в стартовую пятёрку всех времён

Стефен Карри не включил Леброна Джеймса в стартовую пятёрку всех времён
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Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри назвал свою пятёрку всех времен. Примечательно, что американец не стал включать в неё звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Стартовая пятерка всех времён от Стефена Карри:

С: Шакил О'Нил
PF: Тим Данкан
SF: Коби Брайант
SG: Майкл Джордан
PG: Мэджик Джонсон

Карри с 2009 года выступает за «Голден Стэйт Уорриорз», он четырежды становился чемпионом НБА. Ранее баскетболист высказался о взаимоотношениях с Джеймсом.

Стефен Карри исполняет точный дальний бросок через толпу людей:

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