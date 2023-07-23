Стефен Карри не включил Леброна Джеймса в стартовую пятёрку всех времён

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри назвал свою пятёрку всех времен. Примечательно, что американец не стал включать в неё звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Стартовая пятерка всех времён от Стефена Карри:

С: Шакил О'Нил

PF: Тим Данкан

SF: Коби Брайант

SG: Майкл Джордан

PG: Мэджик Джонсон

Карри с 2009 года выступает за «Голден Стэйт Уорриорз», он четырежды становился чемпионом НБА. Ранее баскетболист высказался о взаимоотношениях с Джеймсом.

Стефен Карри исполняет точный дальний бросок через толпу людей: