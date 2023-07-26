Морган: было здорово узнать, что партнёрами по «Локо» будут Окаро Уайт и Дима Узинский

Новичок «Локомотива-Кубань» центровой Джордан Морган рассказал, с кем из новых партнёров по команде он уже знаком.

«Было здорово узнать, что партнёром по команде будет мой бывший одноклубник по УНИКСу – Окаро Уайт. Ну и, конечно, Дима Узинский, с ним мы и вовсе номера делили на выездах. Узи, до скорой встречи! Так и напишите (смеётся). С другими ребятами я лично ещё не знаком, но, поверьте, информации достаточно, чтобы понимать – цели и задачи перед командой стоят высокие. У «Локо» точно есть силы, талант и опыт, чтобы их решить.

Каковы мои ожидания от Единой лиги ВТБ? Я это уже говорил и повторяю: в моём понимании Единая лига ВТБ – один из сильнейших чемпионатов в мире», — приводит слова Моргана официальный сайт краснодарского клуба.