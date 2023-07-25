Новичок «Локомотива-Кубань» Морган: в Словении собраны отличные игроки с хорошим опытом

Новичок «Локомотива-Кубань» центровой Джордан Морган поделился ожиданиями от выступления в составе сборной Словении на чемпионате мира — 2023, а также рассказал о работе с тренером Александром Секуличем, который совмещает посты в краснодарском клубе и сборной Словении.

«По традиции в начале сборов закладываем фундамент, чтобы были силы достичь намеченных целей.

Закономерно ли от сборной Словении на мировом первенстве ждут многого? У нас сейчас в команде собраны отличные игроки, уже с хорошим опытом, в том числе на крупнейших международных турнирах. Мы знаем, чего хотим, и приложим все силы, чтобы добиться очередных побед.

Коммуникация с Секуличем? Мы познакомились в 2021-м, на чемпионате Европы. Жили в «пузыре» из-за ограничений по коронавирусу. Поэтому общались достаточно много. Он сразу произвёл впечатление открытого, интеллигентного и образованного человека. А то, чего он уже достиг в статусе главного тренера сборной, вызывает уважение. Да и вы, думаю, согласитесь с комплиментами в его адрес после сезона, который он провёл в «Локо».

Быстро ли принял решение о переходе? Тут сошлось много факторов, потому что о переезде я мог говорить только в случае семейного согласия. Но у нас был опыт жизни в России с супругой — и тем проведённым временем в Казани мы остались очень довольны. Вспоминаем его с удовольствием и в спортивном, и бытовом плане. И с Секуличем мы много общались. Он рассказал про клуб, достижения, цели, да и про сам Краснодар, который ему, похоже, очень понравился», — приводит слова Моргана официальный сайт краснодарского клуба.