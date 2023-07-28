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Сын Леброна Джеймса сделал заявление после пережитой остановки сердца

Сын Леброна Джеймса сделал заявление после пережитой остановки сердца
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Бронни Джеймс, старший сын звезды «Лейкерс» Леброна Джеймса, сделал заявление после того, как перенёс остановку сердца. Он поблагодарил общественность за поддержку, оказанную его семье.

«Я хочу поблагодарить бесчисленное количество людей, посылающих моей семье любовь и молитвы. Мы чувствуем поддержку, и я вам очень благодарен. У всех всё хорошо. Наша семья вместе, в безопасности и здорова, и мы чувствуем вашу любовь. Мы ещё многое расскажем, когда будем готовы. А сейчас я просто хочу сказать всем, как много значит ваша поддержка для всех нас!» — написал Бронни Джеймс в своих соцсетях.

Ранее стало известно, что сын Леброна Бронни, выступающий за команду Университета Южной Калифорнии (USC), пережил остановку сердца во время тренировки. Его госпитализировали, но уже сегодня, 28 июля, выписали из медицинского центра.

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