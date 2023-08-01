Димитрис Итудис грубо отозвался о Турции во время перепалки с соседом
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Действующий главный тренер «Фенербахче» и сборной Греции Димитрис Итудис вступил в перепалку на парковке с человеком, который предположительно является его соседом. Во время выяснения отношений грек грубо высказался по поводу семьи этого человека и Турции. Об этом сообщает журналист Михалис Стефану в социальных сетях.
Напомним, с 2014 по 2022 год Итудис возглавлял московский ЦСКА, с которым он дважды становился победителем Евролиги. Позже он перебрался в Турцию, где возглавил «Фенербахче».
Сборная Греции сыграет на групповом этапе чемпионата мира с командами США, Иордании и Новой Зеландии.
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