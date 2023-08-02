Святослав Михайлюк подписал контракт с «Панатинаикосом» на два года

Украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк покинул НБА и перешёл в «Панатинаикос».
В начале этой недели бывший защитник «Шарлотт Хорнетс» Святослав Михайлюк подписал двухлетнее соглашение с афинским клубом «Панатинаикос» из Греческой баскетбольной лиги.
Ранее сообщалось, что в подписании защитника был заинтересован другой греческий клуб «Олимпиакос», а также итальянский «Милан». В то же время сам Михайлюк приоритетным считал продолжение карьеры в Национальной баскетбольной лиге.
В прошлом сезоне «шершни» приобрели Михайлюка в результате трёхстороннего обмена с «Филадельфией Сиксерс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» в дедлайн торгов НБА.
В 19 матчах за «Хорнетс» Михайлюк набирал в среднем 10,6 очка, 2,7 передачи, 2,4 подбора и 0,7 перехвата за игру, при этом он попадал 44% с игры и 40% с трёхочковой дистанции.
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