Фанаты «Панатинаикоса» тепло приветствовали Хуанчо Эрнангомеса. Видео

В Сети появилось видео, как фанаты греческого «Панатинаикоса» встретили нового игрока команды — Хуанчо Эрнангомеса.

Фанаты «Панатинаикоса» тепло приветствовали Хуанчо Эрнангомеса:

Стоит отметить, что ранее сообщалось об интересе к Эрнангомесу со стороны испанских клубов. В частности, упоминались «Реал» и «Барселона».

Хуанчо Эрнангомес последние семь сезонов провёл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Испанец выступал за «Денвер Наггетс», «Миннесоту Тимбервулвз», «Бостон Селтикс», «Сан-Антонио Спёрс», «Юту Джаз» и «Торонто Рэпторс».

По ходу прошлого сезона Хуанчо был отчислен из «Торонто» и с февраля находится без клуба. В составе «Рэпторс» Эрнангомес провёл 42 игры в регулярном чемпионате, в которых в среднем набирал 2,9 очка, совершал 2,9 подбора и отдавал 0,6 результативной передачи.