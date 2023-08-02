Фанаты «Панатинаикоса» тепло приветствовали Хуанчо Эрнангомеса. Видео

В Сети появилось видео, как фанаты греческого «Панатинаикоса» встретили нового игрока команды — Хуанчо Эрнангомеса.
Фанаты «Панатинаикоса» тепло приветствовали Хуанчо Эрнангомеса:
Стоит отметить, что ранее сообщалось об интересе к Эрнангомесу со стороны испанских клубов. В частности, упоминались «Реал» и «Барселона».
Хуанчо Эрнангомес последние семь сезонов провёл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Испанец выступал за «Денвер Наггетс», «Миннесоту Тимбервулвз», «Бостон Селтикс», «Сан-Антонио Спёрс», «Юту Джаз» и «Торонто Рэпторс».
По ходу прошлого сезона Хуанчо был отчислен из «Торонто» и с февраля находится без клуба. В составе «Рэпторс» Эрнангомес провёл 42 игры в регулярном чемпионате, в которых в среднем набирал 2,9 очка, совершал 2,9 подбора и отдавал 0,6 результативной передачи.
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