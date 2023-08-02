Главный тренер сборной Канады объяснил, почему Маррей может пропустить ЧМ-2023

Главный тренер сборной Канады Роуэн Барретт рассказал, почему разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей может не принять участия на чемпионате мира по баскетболу — 2023.

«Джамал вернулся на площадку после травмы, и сезон для него был очень трудоёмким. Мы взвесим все «за» и «против» и примем верное решение по его участию в ЧМ», — приводит слова Барретта Sportsnet.

Напомним, Маррей полностью пропустил сезон-2021/2022 из-за травмы. Он отсутствовал ровно 555 дней, вернулся к началу сезона-2022/2023 и стал чемпионом.

Маррей выиграл титул НБА в минувшем сезоне, будучи одним из лидеров «Денвера». В финальной серии, где его команда оказалась сильнее «Майами Хит» со счётом 4-1, Джамал в среднем оформлял дабл-дабл: 21,4 очка и 10 результативных передач.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Маррей принял участие в 85 матчах, в которых в среднем набирал 21,4 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 6,4 передачи.