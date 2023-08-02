Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» подтвердил переход Тайсона Картера в «Уникаху»

«Зенит» подтвердил переход Тайсона Картера в «Уникаху»
Комментарии

«Зенит» официально объявил, что американский защитник Тайсон Картер продолжит карьеру в испанской «Уникахе», за которую ранее выступал на правах аренды.

«Американский защитник Тайсон Картер останется в «Уникахе», куда он переходил на правах аренды. «Зенит» и игрок договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.

Картер присоединился к нашей команде в декабре 2021 года и вместе с сине-бело-голубыми выиграл золотые медали чемпионата России и Единой лиги ВТБ сезоне-2021/2022. Защитник провёл за «Зенит» 20 матчей, в которых показывал статистику из 6,6 очка, 1,6 подбора и 2,7 передачи.

Спасибо за яркий год, Тайсон, и удачи в продолжении карьеры!» — сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.

Материалы по теме
Гомельский назвал фаворитов следующего сезона Единой лиги ВТБ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023