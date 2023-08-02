«Зенит» подтвердил переход Тайсона Картера в «Уникаху»

«Зенит» официально объявил, что американский защитник Тайсон Картер продолжит карьеру в испанской «Уникахе», за которую ранее выступал на правах аренды.

«Американский защитник Тайсон Картер останется в «Уникахе», куда он переходил на правах аренды. «Зенит» и игрок договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.

Картер присоединился к нашей команде в декабре 2021 года и вместе с сине-бело-голубыми выиграл золотые медали чемпионата России и Единой лиги ВТБ сезоне-2021/2022. Защитник провёл за «Зенит» 20 матчей, в которых показывал статистику из 6,6 очка, 1,6 подбора и 2,7 передачи.

Спасибо за яркий год, Тайсон, и удачи в продолжении карьеры!» — сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.