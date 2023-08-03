Расселл Уэстбрук отправил послание болельщикам «Клипперс» перед сезоном-2023/2024 НБА

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук обратился к болельщикам команды. Напомним, в прошлом месяце баскетболист заключил с «Клипперс» двухлетний контракт на общую сумму $ 8 млн.
«Я с нетерпением жду, как мне кажется, отличного сезона. Мы снова готовы заявить о себе. Я очень рад вернуться и с нетерпением жду встречи со всеми вами на играх. Вперёд, «парусники»!» — приводит слова Уэстбрука пресс-служба калифорнийского клуба.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Расселл в среднем набирал 15,9 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 7,5 результативной передачи. В сезоне-2021/2022 Уэстбрук неоднократно подвергался критике со стороны спортивной общественности.
Многие эксперты высказывали мнение, что именно разыгрывающий во многом был виноват в провальном выступлении «озёрников» в прошлом сезоне.
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