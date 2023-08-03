«Неужели Карри так боится Ирвинга?» Отголоски финальной серии плей-офф НБА 2016 года

Иман Шамперт — искренне о том самом попадании Кайри. И всего два упоминания Дэмьена Лилларда.

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 3 августа 2023 года от «Чемпионата».

Иман Шамперт высказался о финальной серии плей-офф НБА 2016 года. В частности, Шамперт рассказал о знаменитом попадании Кайри Ирвинга

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чемпион 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Иман Шамперт вспомнил легендарный момент с участием Кайри Ирвинга во время седьмого матча финальной серии плей-офф 2016 года между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс».

По мнению Шамперта, звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри во время той самой серии пытался избегать личных противостояний с Ирвингом. Иман считает, что Карри боялся Кайри.

Кайри Ирвинг против Стефена Карри Фото: Jason Miller/Getty Images

«Леброн в игре, он хочет сыграть в шахматы с тобой — полное хладнокровие, на трибунах абсолютная тишина. Но затем он внезапно выдаёт следующее: «Нет-нет, сегодня он [Кайри Ирвинг] вступает в игру!» «Господи, Леброн, успокойся!» — вот такое настроение у нас примерно было.

И мы осознали, что Стеф даже не пытался по ходу матча что-либо предпринимать против Кайри. Неужели он его так боится? Мы попытались сделать так, чтобы в этом самом розыгрыше Стефен защищался против Ирвинга. А дальше вы и так знаете, что произошло», — сказал Шамперт во время подкаста All The Smoke.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Остальное. Несколько упоминаний Дэмьмена Лилларда, связанных с потенциальным обменом в «Майами», и дисквалификация Девонте Грэма

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