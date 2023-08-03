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Новости НБА за сегодня, 3 августа 2023 года: Иман Шамперт, Стефен Карри, Кайри Ирвинг

«Неужели Карри так боится Ирвинга?» Отголоски финальной серии плей-офф НБА 2016 года
Артемий Берстенев
Отголоски финальной серии плей-офф НБА 2016 года
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Иман Шамперт — искренне о том самом попадании Кайри. И всего два упоминания Дэмьена Лилларда.

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 3 августа 2023 года от «Чемпионата».

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Иман Шамперт высказался о финальной серии плей-офф НБА 2016 года. В частности, Шамперт рассказал о знаменитом попадании Кайри Ирвинга

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чемпион 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Иман Шамперт вспомнил легендарный момент с участием Кайри Ирвинга во время седьмого матча финальной серии плей-офф 2016 года между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс».

По мнению Шамперта, звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри во время той самой серии пытался избегать личных противостояний с Ирвингом. Иман считает, что Карри боялся Кайри.

Кайри Ирвинг против Стефена Карри

Кайри Ирвинг против Стефена Карри

Фото: Jason Miller/Getty Images

«Леброн в игре, он хочет сыграть в шахматы с тобой — полное хладнокровие, на трибунах абсолютная тишина. Но затем он внезапно выдаёт следующее: «Нет-нет, сегодня он [Кайри Ирвинг] вступает в игру!» «Господи, Леброн, успокойся!» — вот такое настроение у нас примерно было.

И мы осознали, что Стеф даже не пытался по ходу матча что-либо предпринимать против Кайри. Неужели он его так боится? Мы попытались сделать так, чтобы в этом самом розыгрыше Стефен защищался против Ирвинга. А дальше вы и так знаете, что произошло», — сказал Шамперт во время подкаста All The Smoke.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Остальное. Несколько упоминаний Дэмьмена Лилларда, связанных с потенциальным обменом в «Майами», и дисквалификация Девонте Грэма

  • «Хьюстон Рокетс» и форвард Джермейн Сэмюэлс-младший достигли соглашения по поводу подписания двустороннего контракта — Шэмс Чарания (The Athletic).
  • Руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» рассматривает вариант с обменом центрового Йонаса Валанчюнаса — The Athletic.
  • Комиссионер НБА Адам Сильвер не планирует накладывать вето на возможный обмен звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда в «Майами Хит» — Heavy.
  • Ветеран НБА Дэнни Грин, являющийся свободным агентом, заявил, что до сих пор не получал предложений от клубов — The Hoop Chat.
  • «Хьюстон Рокетс» заключил негарантированные контракты с атакующим защитником Нейтом Хинтоном и форвардом Мэттью Майером — пресс-служба клуба.
  • Разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Девонте Грэм был дисквалифицирован на два матча регулярного сезона-2023/2024 за вождение в нетрезвом виде — пресс-служба НБА.
  • Центровой «Филадельфии Сиксерс» Монтрезл Харрелл выбыл на неопределённый срок с разрывом передней крестообразной связки и мениска — Шэмс Чарания (The Athletic).
  • В «Голден Стэйт Уорриорз» до сих пор не уверены, вернётся ли лёгкий форвард Андре Игуодала в распоряжение калифорнийского клуба — NBC Sports Bay Area.
  • Звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард может принять участие в тренировочном лагере команды в случае, если его не обменяют — Bleacher Report.
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