Инсайдер: Алексей Швед продолжит карьеру в Китае
Поделиться
Известный российский баскетболист Алексей Швед продолжит профессиональную карьеру в Китае, сообщил инсайдер Лука Д’Алессандро.
«Алексей Швед будет играть в Китае в следующем сезоне», – написал Д’Алессандро в социальных сетях.
Напомним, в начале августа стало известно об уходе 34-летнего Шведа из ЦСКА, за который он выступал с 2021 года. В рамках Единой лиги ВТБ игрок набирал 16,1 очка и отдавал 7,6 передачи в среднем за матч.
В мае на баскетболиста было совершенно нападение, в результате которого у него были диагностированы перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, а также амнезия — потеря памяти.
Ранее в интервью Швед рассказал о вариантах продолжения карьеры.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 августа 2023
-
23:44
-
23:07
-
22:04
-
20:53
-
19:33
-
18:12
-
16:31
-
15:46
-
15:37
-
14:39
-
14:11
-
13:47
-
12:58
-
12:22
-
11:17
-
10:15
-
09:58
-
09:35
-
09:17
-
08:39
-
08:04
-
07:29
-
07:22
-
06:17
-
05:59
-
02:32
-
02:22
-
01:06
- 4 августа 2023
-
23:55
-
23:07
-
22:10
-
22:03
-
20:59
-
20:38
-
19:30
Партнерский контент