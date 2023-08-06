Грайнер вернулась в строй после перерыва из-за психологических проблем

Американская баскетболистка «Финикс Меркьюри» Бриттни Гринер вернулась в строй после того, как пропустила три последних матча команды, чтобы уделить внимание своему психическому здоровью.

Она набрала 22 очка, сделала шесть подборов и четыре передачи в матче с «Сиэтл Сторм» (97:91), который прошел в Финиксе.

«Невозможно спланировать, когда тебе понадобится время, чтобы восстановиться. Я просто хочу поблагодарить организацию «Финикс Меркьюри». С самого начала они поддерживали меня, следили за тем, чтобы я была в порядке, давали мне понять, что в любой момент, если мне понадобится перерыв, я могу это сделать.

Чем больше людей делают подобные вещи, тем больше это становится нормой. Раньше никто не смел даже сказать об этом. На тебя смотрели как на слабого, не желающего играть или соревноваться, а это совершенно», — приводит слова Грайнер ESPN.