Ингрэм: хочу быть лучшим игроком на площадке каждый раз, когда выхожу на неё

Звёздный лёгкий форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Брэндон Ингрэм в преддверии чемпионата мира по баскетболу — 2023 высказался о своих планах стать лучшим игроком.

«Лично я хочу быть лучшим игроком на площадке каждый раз, когда выхожу на неё. Знаю, что для меня это возможно. Со временем ты учишься каждый день, и в конечном итоге всё идёт своим чередом», — приводит слова Ингрэма Sun Herald.

Состав США на ЧМ-2023:

Паоло Банкеро, «Орландо Мэджик»

Микал Бриджес, «Бруклин Нетс»

Кэмерон Джонсон, «Бруклин Нетс»

Джейлен Брансон, «Нью-Йорк Никс»

Джош Харт, «Нью-Йорк Никс»

Энтони Эдвардс, «Миннесота Тимбервулвз»

Тайриз Халибёртон, «Индиана Пэйсерс»

Брэндон Ингрэм, «Нью-Орлеан Пеликанс»

Джарен Джексон, «Мемфис Гриззлиз»

Уокер Кесслер, «Юта Джаз»

Бобби Портис, «Милуоки Бакс»

Остин Ривз, «Лос Анджелес Лейкерс»