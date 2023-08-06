Ингрэм: хочу быть лучшим игроком на площадке каждый раз, когда выхожу на неё

Звёздный лёгкий форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Брэндон Ингрэм в преддверии чемпионата мира по баскетболу — 2023 высказался о своих планах стать лучшим игроком.
«Лично я хочу быть лучшим игроком на площадке каждый раз, когда выхожу на неё. Знаю, что для меня это возможно. Со временем ты учишься каждый день, и в конечном итоге всё идёт своим чередом», — приводит слова Ингрэма Sun Herald.
Состав США на ЧМ-2023:
Паоло Банкеро, «Орландо Мэджик»
Микал Бриджес, «Бруклин Нетс»
Кэмерон Джонсон, «Бруклин Нетс»
Джейлен Брансон, «Нью-Йорк Никс»
Джош Харт, «Нью-Йорк Никс»
Энтони Эдвардс, «Миннесота Тимбервулвз»
Тайриз Халибёртон, «Индиана Пэйсерс»
Брэндон Ингрэм, «Нью-Орлеан Пеликанс»
Джарен Джексон, «Мемфис Гриззлиз»
Уокер Кесслер, «Юта Джаз»
Бобби Портис, «Милуоки Бакс»
Остин Ривз, «Лос Анджелес Лейкерс»
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