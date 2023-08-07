Стив Керр рассказал, какой компонент в игре «Голден Стэйт» должен улучшить Крис Пол

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о новичке команды, разыгрывающем Крисе Поле.

«Нашей команде в прошлом году нужен был другой способ организации атаки. Мы стали слишком одномерными со Стефом Карри. Нам нужен был другой плеймейкер, чтобы мы выглядели немного по-другому», — сказал Керр на пресс-конференции.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации, выступая за «Финикс Санз», Пол принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 13,7 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 8,7 передачи. Перешёл в «Уорриорз» после обмена, в результате которого звёздный разыгрывающий Крис Пол отправился в «Уорриорз», а «Вашингтон Уизардс» получил защитника Джордана Пула, атакующего защитника Райана Роллинза, пик второго раунда в 2030 году и защищённый пик первого раунда в 2027-м.

Крис Пол встретился с Керром в тренировочном лагере сборной США: