Американский новичок «Руны» Джеремайя Хилл: очень рад вернуться в Россию
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Американский разыгрывающий Джеремайя Хилл высказался о переходе в московскую «Руну». Стороны заключили соглашение сроком на один год.
«Привет всем болельщикам «Руны». Я очень рад вернуться в Россию. Надеюсь, мы сможет сделать нечто особенное в этом сезоне. Скоро увидимся», — сказал Хилл в соцсетях команды.
Напомним, с 2019 по 2022 год Хилл играл в Единой лиге ВТБ за «Астану» и «Парму». Будучи в пермской команде, Хилл был назван MVP января-2022. Также Джеремайя принимал участие в конкурсе трёхочковых на Матче звёзд — 2021, уступив в финальном раунде Артёму Комолову (13:16). В прошлом сезоне защитник представлял «Бетис» и «Жирону» в чемпионате Испании.
В следующем сезоне «Руна» будет выступать в Единой лиге ВТБ.
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