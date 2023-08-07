Новичок «Пармы» Джонсон: рад возможности, слышал только хорошее о Перми и болельщиках

Американский форвард Би Джей Джонсон прокомментировал переход в «Парму».
«Я очень рад возможности приехать в Пермь и начать работу в команде. Слышал только удивительные вещи о городе и болельщиках. Единая лига ВТБ — одна из лучших баскетбольных лиг в мире, и я рад ещё одной возможности соревноваться и быть конкурентоспособным на высоком уровне в составе «Пармы», — приводит слова баскетболиста пресс-служба пермского клуба.
Ранее пермский клуб объявил о подписании однолетнего контракта с 27-летним американским форвардом.
У Джонсона есть опыт выступления в Национальной баскетбольной ассоциации, где он провёл четыре года, выступая за такие команды, как «Атланта Хоукс», «Сакраменто Кингз» и «Орландо Мэджик». В апреле 2022 года перебрался в Европу, подписав контракт с испанским «Бетисом», где и выступал до переезда в Россию.
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