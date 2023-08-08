Стефен Карри назвал трёх лучших шутеров НБА, не считая себя, и ответил на другие вопросы

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ответил на несколько вопросов о своей карьере.
«Выигрыш единогласного MVP или лидерство по количеству реализованных трёхочковых бросков? Это два замечательных достижения, но думаю, что стать первым единогласным MVP в истории лиги для меня дороже. При этом я понимаю, что, возможно, не я должен был стать первым, кому покорилось это достижение. У Шакила О'Нила был год, когда он почти единогласно выиграл эту награду (В 2000 году О'Нилу не хватило одного голоса. — Прим. «Чемпионата».).
Любимый момент в карьере с «Голден Стэйт Уорриорз»? Финал 2022 года, конечно.
Игрок, с которым я хотел бы сыграть? Наверное, Шак. Просто посмотрите, как он доминировал под кольцом.
Игрок, против которого я хотел бы сыграть? Майкл Джордан.
Три лучших шутера в НБА, не считая меня? Клэй Томпсон, Сет Карри и Дэмьен Лиллард», — сказал Карри в интервью Complex Sports.
- 8 августа 2023
-
21:53
-
21:17
-
19:39
-
19:19
-
19:08
-
18:28
-
18:15
-
17:51
-
17:25
-
16:58
-
16:16
-
15:57
-
14:56
-
14:36
-
13:50
-
13:15
-
12:39
-
12:03
-
11:24
-
10:49
-
10:36
-
09:41
-
09:19
-
08:51
-
07:54
-
07:28
-
07:23
-
00:58
-
00:17
- 7 августа 2023
-
23:26
-
22:20
-
21:29
-
20:52
-
20:34
-
19:57