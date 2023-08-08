Стефен Карри назвал трёх лучших шутеров НБА, не считая себя, и ответил на другие вопросы

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ответил на несколько вопросов о своей карьере.

«Выигрыш единогласного MVP или лидерство по количеству реализованных трёхочковых бросков? Это два замечательных достижения, но думаю, что стать первым единогласным MVP в истории лиги для меня дороже. При этом я понимаю, что, возможно, не я должен был стать первым, кому покорилось это достижение. У Шакила О'Нила был год, когда он почти единогласно выиграл эту награду (В 2000 году О'Нилу не хватило одного голоса. — Прим. «Чемпионата».).

Любимый момент в карьере с «Голден Стэйт Уорриорз»? Финал 2022 года, конечно.

Игрок, с которым я хотел бы сыграть? Наверное, Шак. Просто посмотрите, как он доминировал под кольцом.

Игрок, против которого я хотел бы сыграть? Майкл Джордан.

Три лучших шутера в НБА, не считая меня? Клэй Томпсон, Сет Карри и Дэмьен Лиллард», — сказал Карри в интервью Complex Sports.