Сборная России по баскетболу вновь переиграла Иран в товарищеском матче

В Перми завершился второй товарищеский матч между сборными России и Ирана. Итоговый счёт встречи — 71:57 в пользу российских баскетболистов.

Самым результативным игроком в составе сборной России стал разыгрывающий Александр Щербенёв, который набрал 12 очков, отдал пять результативных передач и совершил три подбора. Также отличились Тимофей Герасимов (10 очков + четыре подбора + три передачи), Максим Барашков (девять очков) и Александр Чадов (девять очков).

В составе сборной Ирана вновь выделился 18-летний Мохаммад Амини, набравший 20 очков и семь подборов.

Напомним, 7 августа сборная России одержала победу над командой Ирана в первом товарищеском матче со счётом 72:59. Встреча также проходила в Перми.