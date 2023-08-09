Сборная России по баскетболу вновь переиграла Иран в товарищеском матче
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В Перми завершился второй товарищеский матч между сборными России и Ирана. Итоговый счёт встречи — 71:57 в пользу российских баскетболистов.
Самым результативным игроком в составе сборной России стал разыгрывающий Александр Щербенёв, который набрал 12 очков, отдал пять результативных передач и совершил три подбора. Также отличились Тимофей Герасимов (10 очков + четыре подбора + три передачи), Максим Барашков (девять очков) и Александр Чадов (девять очков).
В составе сборной Ирана вновь выделился 18-летний Мохаммад Амини, набравший 20 очков и семь подборов.
Напомним, 7 августа сборная России одержала победу над командой Ирана в первом товарищеском матче со счётом 72:59. Встреча также проходила в Перми.
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