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Сербия уступила Италии, Германия обыграла Канаду и другие результаты товарищеских матчей

Сербия уступила Италии, Германия обыграла Канаду и другие результаты товарищеских матчей
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Баскетбольные сборные продолжают подготовку к чемпионату мира — 2023, который пройдёт в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября. Сегодня, 9 августа, в рамках подготовки к мировому первенству было сыграно несколько товарищеских матчей.

Отметим победу сборной Италии над сборной Сербии с минимальным перевесом, поражение Канады в матче с Германией и уверенную победу сборной Франции в матче с командой Литвы.

Баскетбол. Товарищеские матчи. Результаты 9 августа:

Турция – Польша 98:73;
Финляндия – Эстония 86:80;
Сербия – Италия 88:89;
Германия – Канада 86:81;
Франция – Литва 90:72.

Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы обыграли команду Аргентины (95:75).

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