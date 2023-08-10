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«Могу я одолжить один доллар?» Микал Бриджес оценил сумму нового контракта Джоша Харта

Форвард «Бруклин Нетс» Микал Бриджес обратился с ироничной просьбой к игроку «Нью-Йорк Никс» Джошу Харту. Напомним, вчера, 9 августа, было объявлено, что Джош подписал контракт с «Никс» общей суммой в $ 81 млн.

«Могу я одолжить у тебя один доллар?», — написал Бриджес в социальных сетях.

Соглашение Харта предусмотрено на четыре сезона. Сделка принесёт Харту в общей сложности $ 94 млн вплоть до сезона-2027/2028

Напомним, ранее Харт воспользовался опцией в контракте с «Нью-Йорк Никс» и останется в команде на сезон-2023/2024, в следующем сезоне он заработает $ 12,9 млн.

28-летний Харт был обменян в «Нью-Йорк» в феврале этого года. Ранее баскетболист выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».