Войнаровски: «Нью-Йорк» и Джош Харт договорились о четырёхлетнем контракте на $ 81 млн

Известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что «Нью-Йорк Никс» и лёгкий форвард Джош Харт договорились о новом четырёхлетнем контракте на сумму $ 81 млн.
«Нью-Йорк Никс» и Джош Харт договорились о заключении нового четырёхлетнего контракта на на сумму $ 81 млн, сообщают источники ESPN. Сделка принесёт Харту в общей сложности $ 94 млн вплоть до сезона-2027/2028», — написал Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
Напомним, ранее Харт воспользовался опцией в контракте с «Нью-Йорк Никс» и останется в команде на сезон-2023/2024, в следующем сезоне он заработает $ 12,9 млн.
28-летний Харт был обменян в «Нью-Йорк» в феврале этого года. Ранее баскетболист выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».
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