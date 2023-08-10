Чемпионка России по баскетболу рассказала о своей любви к Костасу Слукасу
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Серебряный призёр Олимпиады в баскетболе «3х3», чемпионка России, игрок ПБК МБА Ольга Фролкина рассказала о своём отношении к греческому защитнику «Панатинаикоса» Костасу Слукасу.
«У меня есть «баскетбольная любовь»? Да, это Костас Слукас. Это была любовь с первого взгляда. Как и со всем баскетболом. Уже и не помню, чем он меня зацепил, но после этого почти не пропускаю ни одной его игры. Нравится, как он коммуницирует с партнёрами, тренером, судьями. Он суперответственный, и тренер ему доверяет.
Он нравится только как баскетболист? Да, только как баскетболист (улыбается)», — сказала Фролкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.
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