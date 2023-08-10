Ольга Фролкина: я бы точно попробовала свои силы на Олимпиаде в дисциплине 5х5
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Серебряный призер Олимпиады в баскетболе 3х3, чемпионка России, игрок ПБК МБА Ольга Фролкина рассказала о том, какая дисциплина её больше привлекает.
— «Вы серебряный призёр Олимпиады в баскетболе 3х3. Если бы сейчас наша команда готовилась к Олимпиаде в Париже, вы бы выбрали 5х5 или 3х3?»
— «Я бы точно попробовала в 5х5. Но 3х3 для меня большая отдушина. Там тоже большие турниры. Наверное, если бы не было всей этой ситуации, то готовились бы сейчас к Олимпиаде в 3х3», — сказала Фролкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.
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